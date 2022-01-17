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Bayan sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı

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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Ballıhoca köprüsünde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bayan sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Ballıhoca köprüsünde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde Muratlı-B. Karıştıran karayolu üzerinde Ballıhoca köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, köprüyü geçer geçmez henüz öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. 59 ND 909 plakalı araçtan kendi imkanları ile inen yaralı sürücü Zübeyde H. (40), olay yerine çağrılan ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan sürücü, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza mahalline gelen jandarma ve emniyet ekipleri ise kaza yerinde incelemelerde bulundu.

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