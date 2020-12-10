Bayılma numarası yapan sahte simitçi bu kez intihara teşebbüs etti

Taksim Meydanı’nda daha öncede bayılma numarasıyla vatandaşı kandırarak para dilenen sahte simitçi, bu kez intihar teşebbüsünde bulundu. Şahıs, ikna yoluyla polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, saat 16.00 sularında Taksim Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, simitçi olduğunu iddia eden şahıs, maddi zorluklardan dolayı Taksim Sanat’ın çatısına çıktı. Bin 500 lira paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen şahıs, yanında taşıdığı jiletle kendisine zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri geldi. Daha sonra Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı ikna ederek itfaiye aracının sepetiyle bulunduğu yerden indirdi. Ekipler tarafından aşağı indirilen şahsın, geçtiğimiz Ağustos ayında Taksim Meydanı’nda açlıktan bayılma numarası yaptığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanan simitçi olduğu öğrenildi. Düzmece simitçi daha sonra ekipler tarafından Taksim İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.