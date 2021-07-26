Bayram tatili sonrası ilk mesai gününde TEM’de trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili sonrası ilk mesai günüde TEM Otoyolu İstanbul’a gidiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.Kurban Bayramı tatili sonrasında ilk mesai gününde TEM Otoyolu Avcılar, Esenyurt ve Ispartakule mevkilerinde trafik yoğunluğu oluştu. Belediyenin trafik uygulamasında İstanbul trafiği yoğunluğu yüzde 38 olarak gösterildi. İlk mesai gününde TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.