Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali yanında korkutan yangın

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nin yanındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Yangın, saat 14.30 sularında Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nin yanındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, halde bulunan plastik kasalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polis yangının sebebini araştırıyor.