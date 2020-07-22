Bayrampaşa Terazidere Parkı içerisinde bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Bayrampaşa Terazidere Parkı içerisinde bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Bayrampaşa Terazidere Parkı içerisinde bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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