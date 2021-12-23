Bayrampaşa’da ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın

Bayrampaşa’da sanayi sitesi içerisinde bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Bayrampaşa Yenidoğan Sokak’ta bulunan bir sanayi sitesinin üçüncü katında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sanayi sitesi içinde bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sanayi sitesi çalışanları hemen binayı boşaltarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bayrampaşa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yoğun duman çıkan imalathanedeki yangına müdahale etti. Ayakkabı imalathanesinde bulunan yanıcı maddeler paniğe neden oldu. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri hazır bekledi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili bilgi veren sanayi sitesi çalışanı Necati Ak, “Yangın Kervan Han’da çıktı. Taban imalathanesi olarak kullanılıyor. İtfaiyeye arkadaşlar haber verdi. Biz de son anda gördük. Ben içeride çalışıyordum. Bir duman çıktı. Sonra alev çıktı. Dışarı çıktık. Arkadaşlar itfaiyeye haber verdi. Hiçbir şey yok çok şükür” diye konuştu.

Birden dumanlar çıkmaya başladığını söyleyen sanayi sitesi çalışanı, “Oradan boş çuvalı atıyordu. Tahminim sigara falan attı. Alevlendi galiba. Ayakkabı tabanı basılıyor. Tinerler falan var içeride. Parlamalar falan oldu. Allah’a şükür yaralı yok. Binadan herkes çıktı” dedi.