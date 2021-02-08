Bayrampaşa’da binanın uçan çatısı park halindeki araca saplandı

Bayrampaşa’da fırtınada uçan bir binanın çatısı, park halindeki araca saplandı. Sokakta kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, parçalar itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen fırtına, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle İstanbul’un ilçelerinde çok sayıda binanın çatısı yola uçarken, Silivri’de ise bir ağaç kökünden sökülerek elektrik direğinin üzerine devrildi. Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi’nde bir evin çatısı da fırtına nedeniyle uçarak sokakta park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, binadan uçan bir parçanın park halindeki bir araca saplandığı görüldü. Sokakta kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, sokak içerisine dökülen parçalar itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.