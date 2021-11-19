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Bayrampaşa’da feci kaza: Forkliftin altında kalan sürücü yaralandı

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Bayrampaşa’da kuru gıda halinde forklift yan yattı. Aracın altında forklift sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa’da feci kaza: Forkliftin altında kalan sürücü yaralandı
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Bayrampaşa’da kuru gıda halinde forklift yan yattı. Aracın altında forklift sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Bayrampaşa kuru gıda halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Umut Ahi forklift aracıyla seyir halinde ilerlerken yağmurun da etkisiyle kaza yaptı. Yan yatan aracın altında kalan Umut Ahi’yi gören esnaf ve vatandaşlar durumu sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan vatandaşı hemen ambulansa kaldırdı. Yaralının ilk müdahalesi olay yerinde sağlık personeli tarafından yapılırken Umut Ahi’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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