banner4556

Bayrampaşa’da hafif ticari araç alev alev yandı

banner4336

Bayrampaşa’da seyir halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Bayrampaşa’da hafif ticari araç alev alev yandı
banner4581

Bayrampaşa’da seyir halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

banner4575

Yangın, saat 21.30 sıralarında Bayrampaşa Atışalanı’nda seyir halindeki araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Atışalanı’nda seyir halinde olan hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir şekilde tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek aşağıyı inip söndürmeye çalıştı. Trafikteki diğer sürücülerde yangın tüpleriyle söndürme çalışmalarına yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mustafa Sarıgül yılbaşı gecesi evinde gençleri...
Mustafa Sarıgül yılbaşı gecesi evinde gençleri...
  1. POLİTİKA

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349