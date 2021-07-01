Bayrampaşa’da otelde öldürülen Ferdane Kurt davasında sanık hakim karşısında

Bayrampaşa’da bir otelde 3 yaşında çocuğu ile kalan Ferdane Kurt’un, aynı otelde kaldığı Cemil Yar’ın odasında iple boğularak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmanın ardından açıklama yapan Ferdane Kurt’un oğlu Oğuzhan Bozkurt, “Annemin üstüne iftiralar atıldı. Annesiz günler çok kötü. Adaletin yerine getirilmesini bekliyorum” dedi.

Bayrampaşa’da bir otelde, 3 yaşında çocuğu ile birlikte kalan Ferdane Kurt’un (43), otel odasında iple boğularak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Cemil Yar’ın (34) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu sanık Cemil Yar, maktul Ferdane Kurt’un oğlu Oğuzhan Bozkurt ile tarafların avukatları hazır bulundu.

“Sevgili değildik, arkadaşımdı”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Cemil Yar, “Olay gecesine dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendisini önceden tanımıyorum, otelde tanışmıştık. Otele geldikten 10-15 gün sonra konuşmaya başladık. Sevgili değildik, arkadaşımdı sadece. Olay günü cinsel birliktelik yaşamıştık, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kameraların yönünü değiştirmeyle ilgili kendisi bana öneride bulundu, bende sadece yaptım” dedi.

“4 yaşındaki kardeşim annesiz kaldı”

Sanık yüzünden annesinin vefat ettiğini söyleyen maktul Ferdane Kurt’un oğlu müşteki Oğuzhan Bozkurt, “Adaletin duvardaki yazıdan ibaret olmadığını görmek istiyorum. 4 yaşındaki kardeşim annesiz kaldı, yurtta kalıyor. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum. Şikayetçiyim” diye konuştu.

“Maktul başkalarının odasına giden biri değildir”

Duruşmada tanıklık yapan Yaşar Cemil Hacımahmutoğlu ise beyanında, “Aralarında duygusal ilişki olduğunu olaydan sonra duydum. Maktul, öyle başkalarının odasına giden biri değildir. Bakanlıktan gönderilen birisidir, sığınma evinden gönderilmiştir. Olay esnasında gürültü duymadım. Sadece sanığın çıkışını gördüm” diye belirtti.

“Sanığın beyanları suçtan kurtulamaya yönelik”

Sanığın cezalandırılmasını talep eden müşteki vekili, “Herkese evlenmek istediğini söyleyen birinin kameraları çevirmesini istemesi mümkün değildir. Kameraların yönünün değiştirilmesi, ipin önceden hazırlanması tasarlama hususunu öne çıkarmaktadır. Sanığın akıl hususundaki beyanları suçtan kurtulamaya yöneliktir” dedi.

“Tasarlayarak öldürmeye sebep yoktur”

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, “Tasarlayarak kasten öldürmeye sebep yoktur. Maktul kendi rızası şile odaya gitmiştir. Müvekkil eylemi kasten işlememiştir. Müvekkilin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kayıtları vardır. Orada bulunan hekimlerin tanık olarak dinlenmesini istiyoruz” diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise beyanında, “Beyanlar suçtan kurtulmaya yöneliktir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılan taleplerinin kabul edilmesini isteyen duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanığın önceden tedavi gördüğü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden tedavi gördüğüne dair raporların istenmesine hükmetti.

“Annemin üstüne iftiralar atıldı”

Duruşmanın ardından adliyenin önünde açıklama yapan Ferdane Kurt’un oğlu Oğuzhan Bozkurt, “Annem intihar etmedi, annem hem kendine hem çocuklarına gelecek kuran birisiydi. Adına atılan iftiralar doğru değil, ben inanmıyorum. Tanıklar tarafından da bu kanıtlandı. Cemil Yar’a hukuki yönden dava açılmıştır. Çünkü annemin katili. Bir gece yarısı kardeşim uyurken annemi odasına çekiyor ve çamaşır ipiyle öldürüyor. Deliydim o an bir şeyler içtim, hatırlamıyorum diyerek annemi katletti. Ben habersizdir şahsın duruşmaya geleceğinden geldiğini görünce gözyaşlarıma hâkim olamadım. Annemin üstüne iftiralar atıldı. Bunları duyunca gerçekten çok kötü oldum. Annesiz günler çok kötü. Tarifi yok, anlatılmaz. Adaletin yerine getirilmesini bekliyorum. Adaletin sadece duvardaki yazıdan ibaret olmadığını belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Ferdane Kurt’un oğlu Aziz B. ‘müşteki’, Cemil Yar ise ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede, 12 Ocak günü saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa’da Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir otelin 2’nci kat 217 numaralı odasında Ferdane Kurt’un sırt üstü yatar vaziyette ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, Tülay S. ile aynı odada kalan maktul Ferdane Kurt’un çocuğunun üzerine Tülay S.’nin uyandığı, çocuğun Tülay S.’ye annesinin odada olmadığını söylemesi üzerine Tülay S.’nin olayı Fazıl Bora A.ve Turan A.’ya konuyu aktardığı, şahısların daha sonrasında birlikte resepsiyona indikleri ve bu esnada 217 numaralı odada kalan şüpheli Cemil Yar’ın merdivenlerden inerek otelin dışına çıktığı kaydedildi.

Şüpheli Yar’ın dışarı çıktığını işletmeci Yaşar Cemil H., Fazıl Bora A.ve Turan A.’nın gördüğünün anlatıldığı iddianamede, Turan A. ve Fazıl Bora A.’nın odalara baktıkları ancak maktulü göremedikleri belirtildi. İddianamede, Turan A. ile Fazıl Bora A.’nın, işletmeci Yaşar Cemil H.’den 217 numaralı odanın anahtarını istedikleri ve odaya çıktıkları, maktulü burada sırt üstü yatar vaziyette üzerine battaniye serili halde buldukları belirtildi.

İddianamede, şüpheli Cemil Yar’ın otelin kameralarını bozduğunda dair polis ekiplerine tutanak tutulduğu belirtildi. İddianamede yer alan tutanakta, “Otelin güvenlik kamera kayıtlarının geriye dönük izlenilmesinde şüphelinin, 4 numaralı kamerayı olaydan 4 gün önce koridorda bulduğu bir uzun saplı çekçek yardımı ile bozduğu, 6 numaralı güvenlik kamerasını ise olaydan 6 gün önce yönünü değiştirerek bozduğu tespit edilmiştir” denildi. Kaçan şüpheli hakkında hakimlikçe, yakalama kararı çıkarıldığının anlatıldığı iddianamede, şüphelinin 21 Ocak’ta yakalandığı belirtildi.

İddianamede, her ne kadar şüpheli Cemil Yar’ın üzerine atılı suçta maktul Ferdane Kurt’ u tasarlayarak öldürmediğini savunmuş ise de, olayın öncesinde şüphelinin maktul ile geçmişe dayalı ilişkilerinin olduğunun anlaşılması, şüphelinin kendi odasını ve maktulün odasını gösterir kameraları olay tarihinden önce bozması, ayrıca şüphelinin maktulü öldürme yöntemi, şekli ile öldürdüğü yeri, yine şüphelinin maktulün üstüne battaniye sererek odayı kilitlemesi, anahtarı alarak şüphelinin olay yerini terk etmesi ve ayrıca şüphelinin polise teslim olmaması nedeniyle eylemi tasarladığının anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede, şüphelinin ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasının talep edildi.