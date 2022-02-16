banner4556

Bayrampaşa’da sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

banner4664

Bayrampaşa’da seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü virajı alamayarak takla attı. Araçtan şans eseri burnu bile kanamadan kurtulan sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Bayrampaşa’da sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
banner4582

Bayrampaşa’da seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü virajı alamayarak takla attı. Araçtan şans eseri burnu bile kanamadan kurtulan sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

banner4336

Olay, Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesi, Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EUF 888 plakalı aracı kullanan sürücü cadde üzerinde virajı alamayarak takla attı. Durumu gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Takla atan araç sürücüsü kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan araçtan kurtuldu. Cadde üzerinde araç trafiği polis tarafından kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye götürdü. Kazaya karışan kişinin durumun iyi olduğu öğrenildi. Aracın yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden normale döndü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü...
Girdiği nehirden çıkamamıştı yeni görüntü...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666