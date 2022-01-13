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Bayrampaşa’da yakalanan hırsızlar sabıka dosyaları kabarık ikiz kardeşler çıktı

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İstanbul’da hırsızlık suçlarına karıştıkları gerekçesiyle çeşitli cezalara çarptırılan ikiz kardeşler, bu kez Bayrampaşa’da ortaya çıktı. İkizler, girdikleri evden çaldıkları elektrikli soba, bavul, parfüm ve tost makinası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bayrampaşa’da yakalanan hırsızlar sabıka dosyaları kabarık ikiz kardeşler çıktı
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İstanbul’da hırsızlık suçlarına karıştıkları gerekçesiyle çeşitli cezalara çarptırılan ikiz kardeşler, bu kez Bayrampaşa’da ortaya çıktı. İkizler, girdikleri evden çaldıkları elektrikli soba, bavul, parfüm ve tost makinası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre dün sabah saatlerinde Bayrampaşa’ya bağlı Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsız ya da hırsızların yakalanması için başlatılan çalışmalar kapsamında etraftaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri, iki şüphelinin eşkal bilgilerine ulaştı. Ulaşılan eşkal bilgilerinde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Olaya karışan şüphelilerin, daha önce de benzer birçok suç kaydından ceza aldığı belirlenen E.K. ve B.K. adlı ikiz kardeşler olduğu saptandı.

Son yaptıkları hırsızlıklarla yerleri belli olan ikizler, aynı gün Kartaltepe Mahallesi civarında çaldıkları eşyalar ile yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan E.K. ve B.K., polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Evden Hırsızlık” suçu kapsamında bu sabah adli makamlara sevk edildi.

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