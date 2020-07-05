Bebek’te lüks tekne alev alev yandı

Beşiktaş Bebek açıklarında lüks bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan iki kişi denize atlayarak kurtulurken, küle dönen tekne çalışmaların ardından battı.
“Yaralı ve can kaybı yoktur“
İstanbul Valiliğinden tekne yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, “Sahil Güvenlik Harekat Merkezi’nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı’nda Beşiktaş açıklarında bir teknede yangın meydana gelmiş olup olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik unsurları, itfaiye ve 112 Sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yangın, denizden sahil güvenlik ekipleri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştır. Yaralı ve can kaybı yoktur” denildi.