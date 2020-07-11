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Bebek’teki yat partisine polis baskını

BEBEK’TE BİR YATTA KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİNİN HİÇE SAYILDIĞI PARTİYE BEŞİKTAŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ BASKIN DÜZENLEDİ. POLİS EKİPLERİ MASKE TAKMAYANLARA YATIN İŞLETME SAHİBİNE CEZA KESTİ.

Bebek’teki yat partisine polis baskını

Bebek’te bir yatta korona virüs önlemlerinin hiçe sayıldığı partiye Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Polis ekipleri maske takmayanlara yatın işletme sahibine ceza kesti.

Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe ve maske konusundaki uyarılar sıklıkla yenilenirken Beşiktaş Bebek Sahili’nde kıyıya demirleyen bir yatta parti düzenlendi.

Yatta müzik eşliğinde eğlenenleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğaz turu için hareket etmek üzereyken yata baskın düzenledi. Yapılan baskında polis ekipler, yatta bulunan yaklaşık 150 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıklarını gördü. Polis ekipleri maske takmayanlara 900’er lira para cezası kesti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca çeşitli organizasyonlarda kullanılan yatın işletme sahibine ise kapanış saati geçmesine rağmen açık olması ve sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmemesi gibi gerekçelerle cezai işlem uyguladı.

Ekiplerin işlemlerinin ardından yattaki kişiler tek tek indirildi.

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