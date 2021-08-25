Begüm Polat’a saldırı anı kamerada

Neşet Ertaş’ın ‘Doyulur mu’ isimli eserine yaptığı cover ile tanınan Begüm Polat, komşusunun saldırısına uğradı. Polat’ın darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
“Yaşadığım tramvayı iyi dileklerle atlatıyorum”
Öte yandan olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Polat “Saldırınca şok yaşadığım için hiç hareket bile edemedim. Beni gördüğünde selam veren biriydi, bu yüzden psikolojik olarak da şok içerisindeyim. Kadına şiddetin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde hatta hayvana, insana, doğaya şiddetin bu kadar yoğun olduğu dönemde, kadınının kadına yaptığı şiddet çok talihsiz. Bunu kınıyorum. Sevginin dünyayı iyileştireceğini düşünüyorum. Şiddetin bizi bir yere getirmeyeceğini düşünüyorum. Kadın kadına zarar vermemeli. Şiddetin olmadığı, sevginin kazandığı bir dönem diliyorum. Bu yaşadığım travmayı ancak iyi dileklerle atlatıyorum” diye konuştu.