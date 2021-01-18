Belediye ekipleri unutulan altınları didik didik çöpler arasında aradı

İstanbul Bahçelievler’de bir vatandaş biriktirdiği altınları yanlışlıkla çöpe atınca Bahçelievler Belediyesi ekipleri harekete geçti. Çöpleri toplayan kamyonun tespit edilmesinin ardından yaklaşık 7-8 kişilik ekip altınları çöplerin içinde aradı. Yapılan tüm aramalara rağmen altınlar bulunamadı.

Olay Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Murat Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı apartmanın zemin katında oturan Bülent Tetik’in kızı evde peçete içerisinde sarılı olan altınları fark etmeyerek peçeteyi çöpe attı. Bülent Tetik de daha sonra evinde bulunan çöpü alarak belediyeye ait çöp konteynerine attı. Daha sonra işine giden Tetik’in aklına bir süre sonra altınları geldi. Evde bulunanlar ile iletişime geçen Tetik, altınların kızı tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığını duydu.

Bunun üzerine durum Bahçelievler Belediyesi Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine Bahçelievler Belediye ekipleri hemen harekete geçerek çöp toplayan aracı boşaltma merkezinde bekletti. Ekipler sabah saatleriyle birlikte arama çalışmalarına başladı. 7-8 kişilik ekip saatlerce çöplerin içerisinde didik didik altınları aradı. Yapılan aramalarda altınlar bulunamadı.