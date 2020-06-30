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Berat Albayrak’a hakarete ilişkin soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4’üncü kez baba olduğunu duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içerikli yorumlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Berat Albayrak’a hakarete ilişkin soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4’üncü kez baba olduğunu duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içerikli yorumlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak’ın doğum yapması dolayısıyla Twitter’da, ’Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4’üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra’ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz’ şeklinde paylaşım yapmıştı. Bakan Albayrak’ın paylaşım yapmasının ardından Albayrak ve ailesi hakkında birtakım kişiler tarafından hakarete varan yorumlar yapıldığı iddiasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ’kamu görevlisine hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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