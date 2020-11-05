Beşiktaş Bebek’te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Beşiktaş Bebek’te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.