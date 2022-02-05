Beşiktaş Bebek’te lüks mekâna silahlı saldırı: 3 yaralı

Beşiktaş Bebek’te lüks bir mekâna yapılan silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mekânın önünde geniş çaplı çalışma yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için inceleme başlattı.

Olay saat 01.30’da Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belli olmayan kişi veya kişiler cadde üzerinde bulunan ünlü kafeye girmek istedi. Kafe görevlileri tarafından içeri alınmayan kişi veya kişiler daha sonra caddeye gelerek silahla kafeyi kurşun yağmuruna tuttu.

3 kişi yaralandı

Lüks mekana yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda saldırganların silahından çıkan kurşunlar, çiçek satan 1 kişi ve 2 kafe çalışanı yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızlıca kaçtı. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kafe ve çevresinde geniş çaplı araştırma

Mekânın olduğu yere güvenlik şeridi çeken polis ekipleri olay yerinde uzun süre delil araştırması gerçekleştirdi. Olay yerinde çok sayıdaki boş kovan incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Saldırganların silahından çıkan kurşunlardan birisinin park halindeki lüks bir otomobile isabet ettiği görüldü. Yaralanan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.