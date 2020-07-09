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Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde oturan bir kadının durumundan şüphelenen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin kadına müdahalesi devam ediyor.

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde oturan bir kadının durumundan şüphelenen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin kadına müdahalesi devam ediyor.

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde oturan bir kadının durumundan şüphelenen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin kadına müdahalesi devam ediyor.
Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde oturan bir kadının durumundan şüphelenen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin kadına müdahalesi devam ediyor.
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Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde oturan bir...
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