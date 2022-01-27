Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy’de bir restoranda kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Cümbüş sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte Bakırköy’de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şoförü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis saldırıyla ilgili çalışma başlattı.