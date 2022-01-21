Beşiktaş Meydan’da otomobil alev alev yandı

Beşiktaş Meydan’da trafik ışıklarında duran otomobil alev alev yandı. Motor kısmında çıkan yangın, büyüyerek alev topuna dönüştü. Yer yer patlamaların da yaşandığı yangında ölü ve yaralı bulunmazken otomobil ise küle döndü.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EZ 1044 plakalı otomobil sürücüsü Barbaros Caddesi üzerinde seyir halindeyken trafik ışıklarında beklediği sırada motorun ön kısmından alevler çıkmaya başladı. Otomobilin yandığını gören sürücü, araçtan inerek müdahale etmeye çalışsada alevler bir anda büyüdü. Kısa sürede otomobili saran alevler küçük çapta patlamaların yaşanmasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahalede bulunurken polis ekipleri tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken belli bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken otomobili ise kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde tekrardan trafiğe açıldı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.