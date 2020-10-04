İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş Meydanı’nda drone destekli korona virüs denetimi yaptı.
Polis ekipleri Beşiktaş Meydanı’nda vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Ayrıca denetimlerde İngilizce sesli komutlar verebilen drone da kullanıldı. Maske ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarıldı. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine ait drone çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Uyarıların ardından maskelerini takan ve sosyal mesafeye uyan vatandaşlar yollarına devam etti.