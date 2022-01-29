banner4556

Beşiktaş Ortaköy’de 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın son anda kurtarılırken, 90 yaşlarında bir erkek şahsın da mahsur kaldığı kaydedildi. İtfaiye ekipleri angının bir yandan yangını kontro

banner4336

Beşiktaş Ortaköy’de 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın son anda kurtarılırken, 90 yaşlarında bir erkek şahsın da mahsur kaldığı kaydedildi. İtfaiye ekipleri angının bir yandan yangını kontrol altına almaya çalışırken bir yandan ise mahsur kaldığı belirtilen şahsı kurtarmaya çalışıyor.

Beşiktaş Ortaköy’de 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın son anda kurtarılırken, 90 yaşlarında bir erkek şahsın da mahsur kaldığı kaydedildi. İtfaiye ekipleri angının bir yandan yangını kontro
banner4582

Beşiktaş Ortaköy’de 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın son anda kurtarılırken, 90 yaşlarında bir erkek şahsın da mahsur kaldığı kaydedildi. İtfaiye ekipleri angının bir yandan yangını kontrol altına almaya çalışırken bir yandan ise mahsur kaldığı belirtilen şahsı kurtarmaya çalışıyor.

banner4575

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul karla kaplıyken aşı olmaya geldiler
İstanbul karla kaplıyken aşı olmaya geldiler
  1. SAĞLIK

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616