Beşiktaş Ortaköy’de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Beşiktaş Ortaköy’de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Beşiktaş Ortaköy’de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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