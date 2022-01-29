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Beşiktaş Ortaköy’de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Beşiktaş Ortaköy’de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Beşiktaş Ortaköy’de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Beşiktaş Ortaköy’de 3 katlı ahşap çıkan binada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken 90 yaşlarındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Aracın aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola...
Aracın aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola...
  1. ASAYİŞ

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