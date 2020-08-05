Olay saat 03:00 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi Girgin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada bulunan vatandaşlar yangından etkilenmeden tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının sıçradığı elektrik tellerine müdahale amaçlı elektrik ekipleri çağrılırken, yangın sonrası binada hafif çaplı hasar oluştuğu görüldü.
Beşiktaş’ta 4 katlı binanın çatı katında korkutan yangın
BEŞİKTAŞ’TA 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. BİNADA BULUNAN VATANDAŞLAR YANGINDAN ETKİLENMEDEN TAHLİYE EDİLİRKEN, YANGIN OLAY YERİNE SEVK EDİLEN ÇOK SAYIDA İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
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