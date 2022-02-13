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Beşiktaş’ta akılalmaz kaza, tırın taşıdığı vinç araçların üzerine devrildi

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İstanbul Beşiktaş’ta tırın taşıdığı vinç yolda seyir halindeyken park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Beşiktaş’ta akılalmaz kaza, tırın taşıdığı vinç araçların üzerine devrildi
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İstanbul Beşiktaş’ta tırın taşıdığı vinç yolda seyir halindeyken park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Kaza, saat 22.45’te sıralarında Beşiktaş Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 EP 635 plakalı tırın üzerindeki vinç, seyir halindeyken park halindeki 34 ZU 0353, 34 BGG 607 ve 34 YS 127 plakalı park halindeki araçların üzerine devrildi. Vincin üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak, caddeyi trafiğe kapattı. Ekipler vinci araçların üzerinden kaldırmak için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı sırada cadde üzerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Ekiplerin vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.

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