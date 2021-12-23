Beşiktaş’ta alkollü mekanlara denetim gerçekleştirildi

Beşiktaş’ta yılbaşı öncesi alkollü hizmet veren mekanlara sahte içki denetimi gerçekleştirildi. Özel bir yazılım ile tasarlanan cihazla satışı yapılan alkollü ürünlerin sahte olup olmadığı kontrol edildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesinde Beşiktaş’ta bulunan alkollü ürün satışı gerçekleştiren işletmeleri denetlendi. Son günlerde sahte alkolden ölümlerin artması üzerine yoğunlaştırılan denetimler büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. İşletmelere giren ekipler, işletmelerin ruhsatlarını inceledi.

Ekipler daha sonra raflarda ve depolarda bulunan ürünleri özel olarak geliştirilen bir cihaz yardımıyla kontrol ederek sahte olup olmadığına baktı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.