banner3088

Beşiktaş’ta avukatın iş adamına saldırdığı anlar kamerada

BEŞİKTAŞ’TA BİR AVUKATIN İŞ ADAMINA SİLAHLA SALDIRARAK ŞOFÖRÜNÜ YARALADIĞI ANLARIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

Beşiktaş’ta avukatın iş adamına saldırdığı anlar kamerada

Beşiktaş’ta bir avukatın iş adamına silahla saldırarak şoförünü yaraladığı anların güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda avukat İbrahim S., ticari nedenlerle anlaşmazlık yaşadığı iş adamı Engin Musaoğlu’na silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıya uğrayan Musaoğlu yara almadan kurtulurken, şoförü Kutlu Muhammed O. bacağından yaralanmış, şüpheli avukat ise dün gece saatlerinde silahı ile birlikte emniyete giderek teslim olmuştu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen avukat İbrahim S. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Avukatın iş adamına saldırdığı ve şoförünü bacağından yaraladığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, avukatın ve işadamının tartıştığı sonra ise avukatın belinden silahı çıkartarak ateş ettiği ve şoförün sekerek yürüdüğü görülüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gazeteci Dündar Keşaplı’ya ’Yılın En İyi...
Gazeteci Dündar Keşaplı’ya ’Yılın En İyi...
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3211