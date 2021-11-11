Beşiktaş’ta bariyerlere çarpan otobüs şoförünün davasında mütalaa

Beşiktaş’ta cep telefonuyla ilgilendiği esnada bariyerlere çarparak, bir kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına neden olduğu iddia edilen İETT otobüs şoförünün yargılandığı davada açıklanan mütalaada, ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda, 21 Nisan 2021 tarihinde yaşanan kazada, Baki Tatlı hakimiyetindeki çift katlı İETT otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, kazada Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetmiş, Münir Bozkurt ise yaralanmıştı. Kazanın ardından hakkında dava açılan otobüs şoförü Baki Tatlı’nın ‘taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma’ 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Baki Tatlı ve maktul Sevgi Yamaç Yalçın’ın müşteki ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mütalaada sanığın tek kusurlu olduğu vurgulandı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık otobüs şoförü Baki Tatlı’nın olay tarihinde, Barbaros Bulvarı Balmumcu tüneli içerisinde seyrederken kamera kayıtlarından tespit edildiği şekliyle araç kullandığı sırada sol eline şarj bağlantısında olan cep telefonunu alarak telefonuyla uğraşmaya başladığını aktarıldı. Mütalaada, sanık Tatlı’nın bu sırada hızını azaltmayarak 30 km hız sınırı olan tünele 61 km hızla girdiğini ve dikkat ile özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek tünel girişinde bulunan bariyerlere çarptığını kaydedildi. Sanık Baki Tatlı’nın meydana gelen kaza bakımından asli ve tek kusurlu olduğunun anlatıldığı mütalaada, sanık haricinde herhangi bir kusuru gösterilecek hiç kimsenin bulunmadığını vurgulandı.

22,5 yıla kadar hapsi talep edildi

Mütalaada, 20 yıldır şoförlük yapan Tatlı’nın, tecrübesine ve deneyimine güvenerek sevk ve idaresindeki halk otobüsü ile seyir halindeyken cep telefonu ile uğraştığı, gitmesi gereken hızın 2 kat üstünde seyrettiği belirtildi. Sanığın, halk otobüsü şoförü olarak birçok insanın hayatını ilgilendiren kamusal nitelikteki şehir içi ulaşımda görev yaptığının anlatıldığı mütalaada, yüklendiği işin ağır sorumluluklarını bilmesi ve sorumluluklarının sonuçlarını öngörmesi gerektiğini kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan mütalaada, tutuklu sanık Baki Tatlı’nın ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

“Bir anlık hatam sonucu gerçekleşti”

Savunmasında 20 yıllık şoför olduğunu belirten tutuklu sanık Tatlı, “Olay bir anlık hatam sonucu gerçekleşti. Ben de istemiyordum” diye konuştu. Mahkeme, Tatlı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, son savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli şoför Baki Tatlı’nın Beşiktaş’taki Balmumcu Tüneli içerisine girdiği, bu esnada telefonu ile ilgilendiği aktarıldı. Şüphelinin hız limiti 30 km olan tünele 61 km hızla girdiğinin belirtildiği iddianamede, otobüsün tünel içerisindeki bariyerlere çarptığı kaydedildi. İddianamede, çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek için hızını arttıran şüpheli Baki Tatlı’nın bariyerlere saplandığı kaydedildi. Kaza sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın’ın otobüse saplanan bariyere sıkışıp hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, Münir Bozkurt’un ise vücudunda kırık olacak şekilde ağır yaralandığı belirtildi. İddianamede şüpheli Baki Tatlı’nın seyir halinde cep telefonu kullanarak kural ihlalini gerçekleştirdiği, hızını 2 kat arttırarak ölümlü ve yaralamalı kazaya sebebiyet verdiği belirtildi. Şüphelinin asli kusurlu olduğu belirtilerek hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralama neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.