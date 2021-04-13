Beşiktaş’ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı

Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri 6 katlı binaya çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken binada oturan vatandaşlar çarpmanın etkisiyle büyük panik yaşadı. Panikle kendilerini dışarı atan vatandaşlar, "Ses geldi korktuk dışarı çıktık. Sanki apartman yıkılıyor deprem oldu sandık. Çok kötü bir sesti. Burada inşaat oluyor oradaki makinelerde bir şey olduğunu sandım. Balkondan çıktım baktım balkon girmiş eve" ifadelerini kullandı.Bina boşluğunda askıda kalan beton mikserinin vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılması bekleniyor.