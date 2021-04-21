Beşiktaş’ta cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

Beşiktaş’ta cep telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü sevk edildiği mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklandı.

Beşiktaş’ta cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı
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Beşiktaş’ta cep telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü sevk edildiği mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklandı.

Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’nda sabah yaşanan kazada çift katlı belediye otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın’ın ölümüne, Münir B.’nin yaralanmasına neden olmuştu.

Otobüsü şoförü tutuklandı

Kaza sırasında telefonla ilgilendiği belirlenen otobüs şoförü Baki T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki adli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
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