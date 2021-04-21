Beşiktaş’ta cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

Beşiktaş’ta cep telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü sevk edildiği mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklandı.