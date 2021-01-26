Beşiktaş’ta dehşeti yaşatan saldırgan susma hakkını kullandı

Beşiktaş’ta yolda yürüyen Rus uyruklu 2’si kadın 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan, adliyeye sevk edildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahsın emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı, olayı neden yaptığını hatırlamadığı ve 8 ay önce cezaevinden çıktığı ortaya çıktı.
Olayı neden yaptığını hatırlamadıBeşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde işlemleri yapılan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edilmişti. Hasan Hüseyin K.’nın çeşitli suçlardan 26 adet kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli Hasan Hüseyin K.’nın emniyette susma hakkını kullandığı ve 8 ay önce cezaevinde çıktığı ortaya çıktı. Olayı neden yaptığını hatırlamadığını söyleyen saldırgan adliyeye sevk edildi.