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Beşiktaş’ta dönercide korkutan yangın

Beşiktaş’ta bulunan bir döner dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının işyerinin kapatıldığı sırada olması faciayı önlerken, paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beşiktaş’ta dönercide korkutan yangın

Beşiktaş’ta bulunan bir döner dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının işyerinin kapatıldığı sırada olması faciayı önlerken, paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Sinanpaşa Köprüsü Sokağı’nda bulunan dönercide çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulanan döner dükkanında çalışanlar tarafından kapatıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İşyerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sırasında iş yerinde küçük çaplı patlamaların da olduğu görüldü. Yangını kontrol altına alan ekipler söndürdü. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni için araştırma başlatıldı.

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