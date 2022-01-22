banner4556

Beşiktaş’ta duygu simsarı iki kişiye para cezası

banner4336

Beşiktaş’ta durdukları sürücülerden "annem hasta, yolda kaldık, hastaneden çıktık" gibi bahanelerle para isteyen 2 kişiye 392 lira cezai işlem uygulandı.

Beşiktaş’ta duygu simsarı iki kişiye para cezası
banner4584

Beşiktaş’ta durdukları sürücülerden "annem hasta, yolda kaldık, hastaneden çıktık" gibi bahanelerle para isteyen 2 kişiye 392 lira cezai işlem uygulandı.

banner4575

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Beşiktaş’ta Karaköy mevkiinde karayolu üzerine çıkarak seyir halindeki araçları durdurup para isteyen 2 kişiyi tespit etti. İki kişinin farklı noktalarda durdukları sürücülerden "annem hasta, yolda kaldık, hastaneden çıktık" gibi bahanelerle para istedikleri belirlendi. Çağla S. ve Serpil B. isimli şahıslara "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" suçuyla 392 TL cezai işlem uygulandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başakşehir’de villaya kumarhaneye baskını: 13...
Başakşehir’de villaya kumarhaneye baskını: 13...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321