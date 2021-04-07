Beşiktaş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Beşiktaş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Beşiktaş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
banner3909
Beşiktaş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841