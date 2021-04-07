Beşiktaş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Beşiktaş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.