Beşiktaş’ta inşaattan düşen beton parçası iki araca zarar verdi

Beşiktaş’ta park halindeki iki aracın üzerine inşaat alanından beton parçası düştü. O sırada kaldırımda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Beton parçasının yuvarlanarak araçların üzerine düşmesi ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Düşen beton parçası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdıİnşaattan düşen beton parçasının iki aracın üzerine düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yokuş aşağıya yuvarlanarak gelen beton parçasının aracın üzerine düşmesi saniye saniye görüldü.