Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 3 araç hasar gördü

Beşiktaş’ta bir otoparkta istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araçta hasar meydana geldi.

Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 3 araç hasar gördü
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Beşiktaş’ta bir otoparkta istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 10.00’da Beşiktaş Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki duvarda çökme meydana geldi. Çöken duvar otoparkın içinde bulunan 3 aracın üstüne düştü. Olayı duyan vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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