Beşiktaş’ta kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra devrildi. Devrilen otomobilin içinde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Araç ise devrildiği yerden kaldırıldı.
Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra devrildi. Devrilen otomobilin içinde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra devrildi. Devrilen otomobilin içinde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Araç ise devrildiği yerden kaldırıldı.