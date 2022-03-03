Beşiktaş’ta ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda

Beşiktaş’ta bulunan Ruby otelinin 7’inci katından aşağı düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen 40 yaşındaki kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Beşiktaş Ortaköy’de dün saat 01.00 sıralarında 40 yaşındaki kadın Ruby Otel’de 7’inci Katından düşerek ağır yaralanmıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına almıştı. Hastanede müdahale edilen Ebru C. (40) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kadının ölmesi nedeniyle cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından adli tıp kurumunu kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.