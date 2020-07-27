Beşiktaş’ta seyir halindeki halk otobüsünde yangın çıktı

Beşiktaş’ta yolcu dolu halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsü durdurarak yolcuları indiren şoför, yangına yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yaşandı. 29 D Kabataş - Ferahevler seferini yapan halk otobüsü şoförü duraktan yolcu aldıktan sonra ilerlemeye başladı. Bu sırada otobüsün arka kısmında bulunan motorunda yangın çıktı. Dumanları gören yolcular otobüs şoförünü uyardı. Otobüsü durduran şoför yolcuları tahliye ettikten sonra yangın tüpüyle olaya müdahale etti. Olay yerine itfaiye ekipleri de çağrıldı. Yangın itfaiyenin kısa müdahalesiyle söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olayın anlatan otobüs şoförün Bülen Suluk "Az yolcu vardı. Son dakikada fark ettik. Birden alev aldı. Kapıları açtım hemen yolcular indi, söndürmeye başladık" ifadelerini kullandı.