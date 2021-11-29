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Beşiktaş’ta şiddetli rüzgarla devrilen ağaç, otomobilin üzerine düştü

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Beşiktaş’ta şiddetli rüzgarla devrilen ağaç, yol kenarındaki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Beşiktaş’ta şiddetli rüzgarla devrilen ağaç, otomobilin üzerine düştü
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Beşiktaş’ta şiddetli rüzgarla devrilen ağaç, yol kenarındaki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Meteorolojinin “Sarı Kod” ile uyardığı İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Beşiktaş Cihannüma Mahallesinde yol kenarındaki bir ağaç rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacı motorlu testere ile keserek otomobilin üzerinden kaldırdı. Olayda yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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