Beşiktaş’ta turistleri bıçaklayan kağıt toplayıcısına hapis cezası

Beşiktaş’ta Rus uyruklu 2’si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven yargılandığı davada, 3 kişiye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş’ta 24 Ocak tarihinde Rus uyruklu 2’si kadın 3 kadın turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven’in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada önceki celse açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını, müştekiler ile sanıklar arasında önceden husumet bulunmadığını ve suçun, öldürmeye elverişsiz bıçak ile işlenmesinden dolayı ‘kasten yaralama’ suçunu oluşturabileceğini, bu nedenle sanık hakkında haksız tahrik indirimi yapılmasını ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Yurtseven, önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve beraatını talep ettiğini söyledi.

Sanık Yurtseven’i 3 kişiye karşı ‘kasten öldürme’ suçundan 3 kez müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanığı 3 kişiye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12’şer yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığı, saldırıyı neden yaptığını bilmediği ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği anlatılmıştı. İddianamede, olayda kullanılan bıçağın ekmek bıçağı olduğu belirtilmişti. Yaralanan turistlere ilişkin raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğunun kaydedildiği iddianamede, turistlerin ülkelerine döndükleri anlatılmıştı.

İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Yurtseven’in 3 kişiye karşı ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.