Beşiktaş’ta yalnız yaşayan Cibutili tıp öğrencisi evinde ölü bulundu

Beşiktaş’ta 3 gün önce yurt dışından dönen 30 yaşındaki Cibuti uyruklu tıp öğrencisi, evinde ölü bulundu. Arkadaşlarının uzun süre haber alamaması üzerine itfaiye yardımıyla kapısı kırılarak evine giren polis, yaptığı incelemede gencin kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.
Arkadaşları ulaşamayınca cansız bedenine ulaşıldıBunun üzerine polis ekipleri evde çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda gencin kendini demir boruya asarak intihar ettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, gencin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 3. sınıfta okuduğu ancak eğitim ve öğretiminin dondurduğu ve Cibuti İstanbul Fahri Konsolosluğu’nda çalıştığı iddia edildi.