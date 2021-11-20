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Beşinci kattan düşen bir buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, apartmanın beşinci katındaki balkonundan düşen bir buçuk yaşındaki Hamza, ağır yaralandı.

Beşinci kattan düşen bir buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, apartmanın beşinci katındaki balkonundan düşen bir buçuk yaşındaki Hamza, ağır yaralandı.

Olay, Orhaniye Mahallesi Demircioğlu Sokakta bulunan apartmanın beşinci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Baba Şadi Ettun (26), odada sobayı yakmaya çalıştı. Anne Esil Ettun (23) ise odanın havalanması için balkon kapısını açıp mutfakta bulaşık yıkamaya başladı. Ailesinin yalnız bıraktığı bir buçuk yaşındaki oğlu Hamza, balkona çıkarak oynamaya başladı. O sırada balkonun korumalıklarına tırmanan çocuk dengesini kaybederek yaklaşık 13 metre yükseklikten boşluğa düştü. Birinci katın saçağına çarpıp yere düşen çocuk ağır yaralandı. Sesi duyan ailesi çocuğun imdadına koştu. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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