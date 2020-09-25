Best Model Onur Seyit Yaran’ı vuran arkadaşı adliyeye sevk edildi

Şişli’de silahlı saldırıya uğrayan Onur Seyit Yaman’ın vuran kişi yakalandı. Yaran’ın arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Polisin, çalışmaları sonucu kaçan şüpheli Serhat Ö. Yakalanarak gözaltına alındı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan ekiplerin çalışmaları, Serhat O.’nun, Onur Seyit Yaran’ı bir başka arkadaşlarıyla aralarını bozmakla suçladığı, kendisini bu yüzden yaraladığını ortaya çıkardı.