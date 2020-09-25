Best modeli vuran zanlı tutuklandı

Best model Onur Seyit Yaman’ı vuran arkadaşı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın ardından kaçan ve sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Serhat O., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.
Onur Seyit Yaran’ı başka arkadaşlarıyla aralarını bozduğu gerekçesiyle suçladığı ve bu nedenle vurduğu öğrenilen şüpheli Serhat O., adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.