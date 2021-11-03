Beton dökümü sırasında 5 metre yükseklikten düştü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir iş yerinin inşaatındaki beton dökme çalışmaları sırasında dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Olay, Kartepe ilçesinde Çuhane Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmalarının sürdüğü iş yerindeki beton dökme çalışmaları sırasında dengesini kaybeden Aykut Y. (35), 5 metre yükseklikten yere düştü. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aykut Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.