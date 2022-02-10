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Beton fabrikasında yüksekten düşen işçi yaralandı

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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde iş kazası geçirerek yüksekten düşen talihsiz işçi, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beton fabrikasında yüksekten düşen işçi yaralandı
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde iş kazası geçirerek yüksekten düşen talihsiz işçi, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bir beton fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalıştığı esnada yaklaşık 6 metre yükseklikten düştüğü tahmin edilen Ahmet B. (50) yaralanarak Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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