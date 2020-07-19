Beyazıt Meydanı’nda “Can Azerbaycan’a Canımız Feda” mitingi

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Tovuz iline düzenlemiş olduğu saldırılara tepki için Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen “Can Azerbaycan’a Canımız Feda” mitingine yüzlerce kişi akın etti. Mitinge gelen vatandaşlar, Ermenistan’ın saldırılarını kınadı.
İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Anar Can Kıtay yaptığı açıklamada, “Ermenistan’ın 12 Temmuz 2020’de yaptığı hain saldırı çok büyük bir şekilde kınandı ve saldırıdan kısa süre sonra basın açıklaması yapma kararı aldık. Basın açıklaması yapacağımızı duyan soydaşlarımız öğrenci, emekli demeden Türkiye Türkü, Azerbaycan Türkü bir çok farklı milletten insan bugün bizi haklı davamızda desteklemek için buraya gelmişler. Hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.
Yapılan açıklamaların ardından miting sona erdi.